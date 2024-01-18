Основанный бывшей сотрудницей «Яндекса» стартап Recraft привлек $12 млн

Стартап Recraft, основанный в Лондоне бывшей сотрудницей «Яндекса» Вероникой Дорогуш, привлек $12 млн. Решение стартапа позволяет генерировать изображения для брендов на основе их фирменного стиля. Recraft использует стороннюю нейросеть, средства планирует направить на разработку собственной.

Лондонский стартап Recraft Вероники Дорогуш привлек $12 млн от Khosla Ventures, бывшего главы GitHub Нэта Фридмана и других. Об этом пишет The Times.

Recraft использует нейросеть Stable Diffusion для генерации изображений для брендов на основе их фирменного стиля. Привлеченные средства стартап планирует направить на разработку собственной ИИ-модели.

Бывшая глава отдела разработки систем машинного обучения «Яндекса» Вероника Дорогуш основала Recraft в сентябре 2022 года в Лондоне. По данным на май 2023 года сервис привлек 390 тыс. пользователей.

Фото на обложке: Recraft