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Основанный бывшей сотрудницей «Яндекса» стартап Recraft привлек $12 млн

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Стартап Recraft, основанный в Лондоне бывшей сотрудницей «Яндекса» Вероникой Дорогуш, привлек $12 млн. Решение стартапа позволяет генерировать изображения для брендов на основе их фирменного стиля. Recraft использует стороннюю нейросеть, средства планирует направить на разработку собственной.

Основанный бывшей сотрудницей «Яндекса» стартап Recraft привлек $12 млн

Лондонский стартап Recraft Вероники Дорогуш привлек $12 млн от Khosla Ventures, бывшего главы GitHub Нэта Фридмана и других. Об этом пишет The Times.

Recraft использует нейросеть Stable Diffusion для генерации изображений для брендов на основе их фирменного стиля. Привлеченные средства стартап планирует направить на разработку собственной ИИ-модели.

Бывшая глава отдела разработки систем машинного обучения «Яндекса» Вероника Дорогуш основала Recraft в сентябре 2022 года в Лондоне. По данным на май 2023 года сервис привлек 390 тыс. пользователей. 

Фото на обложке: Recraft

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