Основанный бывшей сотрудницей «Яндекса» стартап Recraft привлек $12 млн

Стартап Recraft, основанный в Лондоне бывшей сотрудницей «Яндекса» Вероникой Дорогуш, привлек $12 млн. Решение стартапа позволяет генерировать изображения для брендов на основе их фирменного стиля. Recraft использует стороннюю нейросеть, средства планирует направить на разработку собственной.
Лондонский стартап Recraft Вероники Дорогуш привлек $12 млн от Khosla Ventures, бывшего главы GitHub Нэта Фридмана и других. Об этом пишет The Times.
Recraft использует нейросеть Stable Diffusion для генерации изображений для брендов на основе их фирменного стиля. Привлеченные средства стартап планирует направить на разработку собственной ИИ-модели.
Бывшая глава отдела разработки систем машинного обучения «Яндекса» Вероника Дорогуш основала Recraft в сентябре 2022 года в Лондоне. По данным на май 2023 года сервис привлек 390 тыс. пользователей.
Фото на обложке: Recraft
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