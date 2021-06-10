Recycled Barbie: Mattel представила коллекцию кукол из переработанного океанического мусора

Mattel планирует к 2030 году использовать 100% переработанный и пригодный для вторичной переработки пластик во всех своих продуктах, а также в упаковке. Первым этапом «зелёной кампании» станет переход на производство кукол Barbie из собранного в океане и переработанного мусора.
Американская компания Mattel создала первую коллекцию кукол под названием Barbie Loves the Ocean, которые изготовлены из собранного и переработанного океанического мусора.
В линейке три куклы, тела которых сделаны из 90% переработанного мусора, собранного в океане в пределах 50 км от водных путей в районах, где отсутствуют официальные системы сбора отходов, и сопутствующий набор для игр и аксессуаров Beach Shack, изготовленный из более чем 90% перерабатываемого пластика.
Президент и главный операционный директор Mattel Ричард Диксон отметил, что компания намерена расширять экологическое сознание потребителей.
«Мы стремимся дать возможность следующему поколению раскрыть свой потенциал и в полной мере насладиться детством. Mattel серьезно относится к этой задаче и продолжает дарить детям будущее, которое, как и они, преисполнено потенциалом», — сказал Диксон.
В Mattel планируют, что к 2030 году будут использовать для производства 100% переработанный и пригодный для вторичной переработки пластик, а также материалы из биопластика как в своих продуктах, так и в упаковке.
В прошлом году Mattel также представила несколько игрушек, которые соответствуют принципам устойчивого развития, включая Fisher-Price Rock-a-Stack и Fisher-Price Baby's First Blocks, изготовленные из биопластика, три набора MEGA Bloks, изготовленные из биопластика, и UNO Nothin' But Paper, первая полностью перерабатываемая колода карт без целлофановых упаковочных материалов.
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Фото: Barbie.mattel
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