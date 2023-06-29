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Аналитики подсчитали количество нуждающихся в переработке смартфонов

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Аналитики GSMA подсчитали, что около 5 млрд смартфонов по всему миру «лежат без дела» и нуждаются в переработке. Если гаджеты переработать, то индустрия микроэлектроники получит около 50 тыс. тонн меди, 500 тонн серебра, 100 тонн золота и другие драгоценные металлы.

Аналитики подсчитали количество нуждающихся в переработке смартфонов

Международная торговая организация GSMA оценила в 5 млрд штук количество смартфонов, которые «лежат без дела» у их пользователей и нуждаются в переработке.

После переработки такого количества смартфонов, индустрия микроэлектроники, остро нуждающаяся в сырье для производства, могла бы получить 50 тыс. тонн меди, 500 тонн серебра, 100 тонн золота и другие драгоценные металлы. Например, кобальта бы хватило для производства аккумуляторов для 10 млн электромобилей.

GSMA призвала ускорить развитие стратегии по переработке использованных устройств. К предложению организации присоединились 12 крупных мобильных операторов, такие как Orange, Globe Telecom, Tele2 и другие. Однако все присоединившиеся к инициативе компании отсутствуют на крупнейших рынках – Китае, Индии, США.

Фото на обложке: Maxx-Studio / Shutterstock

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