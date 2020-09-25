Студенты приглашаются к участию в конкурсе технологических проектов

Начался прием заявок на международный конкурс Red Bull Basement. Студенты представят технологические проекты по улучшению своих университетов, а лучшая команда поборется за звание победителя с участниками из других стран. Дедлайн подачи заявки — 25 октября.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно собрать студенческую команду до двух человек, записать видео о своем проекте и загрузить его на сайт. Организаторы ждут технологические решения, которые улучшат университетскую жизнь и могут быть полезны в глобальном масштабе.

Студенты могут выбрать одну из девяти категорий:

«Расширение прав и возможностей людей»;

«Образование»;

«Чистота воды»;

«Источники энергии»;

«Карьера»;

«Тело и разум»;

«Доступная среда для всех людей»;

«Умные города»;

«Борьба с изменением климата».

В ходе онлайн-голосования и совещания жюри в полуфинале окажется одна команда, которая доработает проект с экспертами и отправится на финальный отбор. На Международной встрече участников 10-13 декабря команды из 37 стран пройдут обучение и представят результаты своей работы, а затем организаторы выберут международного победителя.

Узнать подробности и подать заявку можно на сайте конкурса.

Фото на обложке: Jacob Lund / Shutterstock