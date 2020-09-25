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Студенты приглашаются к участию в конкурсе технологических проектов

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Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

Начался прием заявок на международный конкурс Red Bull Basement. Студенты представят технологические проекты по улучшению своих университетов, а лучшая команда поборется за звание победителя с участниками из других стран. Дедлайн подачи заявки — 25 октября.

Студенты приглашаются к участию в конкурсе технологических проектов

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно собрать студенческую команду до двух человек, записать видео о своем проекте и загрузить его на сайт. Организаторы ждут технологические решения, которые улучшат университетскую жизнь и могут быть полезны в глобальном масштабе.

Студенты могут выбрать одну из девяти категорий:

  • «Расширение прав и возможностей людей»;
  • «Образование»;
  • «Чистота воды»;
  • «Источники энергии»;
  • «Карьера»;
  • «Тело и разум»;
  • «Доступная среда для всех людей»;
  • «Умные города»;
  • «Борьба с изменением климата».

В ходе онлайн-голосования и совещания жюри в полуфинале окажется одна команда, которая доработает проект с экспертами и отправится на финальный отбор. На Международной встрече участников 10-13 декабря команды из 37 стран пройдут обучение и представят результаты своей работы, а затем организаторы выберут международного победителя.

Узнать подробности и подать заявку можно на сайте конкурса.

Фото на обложке: Jacob Lund / Shutterstock

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