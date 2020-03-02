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Сеть магазинов подарков «Красный куб» закроется — Ъ

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Наталья Бархатова
Наталья Бархатова

Новостной редактор

Наталья Бархатова

Сеть магазинов подарков «Красный куб» расторгает договоры комиссии с партнерами-франчайзи. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо компании партнерам. Источник издания также сообщил, что «Красный куб» закрывает магазины в Москве и регионах.

Сеть магазинов подарков «Красный куб» закроется — Ъ

В письме франчайзи «Красный куб» сообщает патрнерам, что больше не может работать по авансовой системе и кредитовать их. Источних Ъ также знает, что с марта 2020 года прекратит работу бонусная программа «Красного куба». В компании не прокомментировали возможное закрытие.

«Красный куб» был основан в 1996 году. По данным Colliers International, в 2007 году у компании было 200 магазинов, и сеть лидировала на рынке подарков. Сейчас, по собственным данным, у «Красного куба» 16 точек. Финансовые показатели компания не раскрывает.

Директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева отметила, что «Красный куб» пользовался низкой конкуренцией на рынке подарков и не обновлял формат магазинов 10 лет. Однако за это время на рынок вышли другие компании, например, японская Miniso и датская Modi, и многие ритейлеры тоже начали торговать подарками.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров добавил, что россияне стале чаще заказывать подарки в интернете, например, на AliExpress, Ozon или Wildberries, и предпочтения покупателей сместились с сувениров в пользу гаджетов.

Фото: daphnusia / Shutterstock

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18 марта 2020

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31 марта 2020

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