В интернет утекли личные данные клиентов «Красного и белого»

База данных клинетов программы лояльности алкогольного ритейлера «Красное и белое» попала в сеть. В базе содержатся данные о 17 млн человек: имя, фамилия и отчество, дата рождения и номер телефона, сообщают «Ведомости».

Впервые база пояивлась онлайн в сентябре 2019 года в даркнете. Тогда в ней содержались данные 124 тысяч человек, и за базу просили 15 тысяч рубелей.

База постоянно пополнялась и всплывала на новых формуах. В последней версии, которую выложил специалист по информационной безопасности Павел Ситников в своем телеграме Freedom Fox, было 17 млн записей.

Многие записи в базе содержат недействительные даты рождения и номера телефонов, однако нескольким людям «Ведомости» все же смогли дозвониться. Они подтвердили, что их имена и фамилии совпадают с указанными в базе, и у них есть карты «Красного и белого».

В «Красном и белом» проводят проверку и пока говорят, что информация об утечке не подтверждается.

Эксперты оценили базу как некачественную, а число пострадавших клиентов — завышенным. По данным гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, в программе лояльности «Красного и белого» зарегистрировано всего 6,5 млн человек.