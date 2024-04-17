Red Wings планирует отказаться от англоязычного названия авиакомпании. Основным возможным новым названием Red Wings рассматривается «Рассвет». Весь проект ребрендинга может обойтись компании в 200 млн рублей.

Авиакомпания Red Wings планирует провести ребрендинг и сменить название. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники, в компании отказались от комментариев.

Принадлежащая «Ростеху» авиакомпания Red Wings рассматривает несколько вариантов нового названия, но основным является «Рассвет». Англоязычное название использовалось для чартерных перевозок, но от него решили уйти, рассказал собеседник издания.

В 2022 году Red Wings начала выводить из парка самолеты зарубежного производства. На данный момент компания эксплуатирует три Boeing 777, остальные самолеты в парке компании, в частности SSJ 100 — российского производства.

Эксперты агентства BrandLab оценили проект ребрендинга Red Wings в 200 млн рублей, из которых 125 млн рублей потребует смена ливреи всего парка самолетов.

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