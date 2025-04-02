Red_mad_robot запустила платформу по созданию ИИ-агентов для бизнеса
Технокомпания Red_mad_robot представила Smart platform — ИИ-платформу для бизнеса, в задачи которой входит поддержка клиентов, аналитика и управление документацией, рассказали Русбейс в пресс-службе компании.
- Новости
Smart platform позволяет автоматизировать поиск, анализ и использование корпоративных знаний с помощью больших языковых моделей. Платформа состоит из четырех ключевых компонентов: обработки данных, агентской системы, поисковой системы, а также валидации и аналитики. Агентская система, например, создает ИИ-агентов, которые могут принимать решения и выполнять задачи компании автономно.
В Red_mad_robot уточнили, что созданная площадка разворачивается в контуре компании (по модели on-premise), что «гарантирует безопасность данных и результатов обучения».
Планы на будущее. Компания уже внедрила аналогичные решения в работу застройщика «А101», сервиса «Книги “Билайн”» и ГК ФСК, платформа сейчас продается в формате лицензий. Во второй половине 2025 года Red_mad_robot собирается начать внедрять Smart platform в формате SaaS (удаленный доступ к ПО по подписке).
- Red_mad_robot была создана в 2008 году. На сайте компании указано, что она «создает прорывные цифровые продукты» и «помогает запускать и развивать бизнес в цифровой среде». В 2023 году выручка ООО «Рэдмэдробот» (основное юрлицо компании) составила 110 млн рублей (-62% год к году), а чистая прибыль — 164 млн рублей.
Фото на обложке: Joyseulay / Shutterstock / FOTODOM
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Материалы по теме
- Пройти курс «Старт работы на Яндекс Маркете»
- 1 VK приобрела 70% в структуре российского разработчика цифровых решений red_mad_robot Аналитики оценили покупку в ООО «Много приложений» примерно в 20 млн рублей 12 февраля 07:40
- 2 Образовательный стартап 19-летней Фроловой привлек инвестиции от российского разработчика Redmadrobot Cумма и условия сделки не раскрываются 01 июля 13:39
- 3 В работе DeepSeek произошел сбой 2 апреля Число жалоб за последний час превысило 1,2 тыс. 02 апреля 11:27
- 4 «Самолет плюс» запустил ИИ-платформу для автоматизации работы риелторов Инструмент берет на себя первичное общение с клиентами и создание маркетинговых материалов 02 апреля 09:00