Red_mad_robot запустила платформу по созданию ИИ-агентов для бизнеса

Технокомпания Red_mad_robot представила Smart platform — ИИ-платформу для бизнеса, в задачи которой входит поддержка клиентов, аналитика и управление документацией, рассказали Русбейс в пресс-службе компании.

Smart platform позволяет автоматизировать поиск, анализ и использование корпоративных знаний с помощью больших языковых моделей. Платформа состоит из четырех ключевых компонентов: обработки данных, агентской системы, поисковой системы, а также валидации и аналитики. Агентская система, например, создает ИИ-агентов, которые могут принимать решения и выполнять задачи компании автономно.

В Red_mad_robot уточнили, что созданная площадка разворачивается в контуре компании (по модели on-premise), что «гарантирует безопасность данных и результатов обучения».

Планы на будущее. Компания уже внедрила аналогичные решения в работу застройщика «А101», сервиса «Книги “Билайн”» и ГК ФСК, платформа сейчас продается в формате лицензий. Во второй половине 2025 года Red_mad_robot собирается начать внедрять Smart platform в формате SaaS (удаленный доступ к ПО по подписке).

Red_mad_robot была создана в 2008 году. На сайте компании указано, что она «создает прорывные цифровые продукты» и «помогает запускать и развивать бизнес в цифровой среде». В 2023 году выручка ООО «Рэдмэдробот» (основное юрлицо компании) составила 110 млн рублей (-62% год к году), а чистая прибыль — 164 млн рублей.

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