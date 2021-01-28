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Новая криптокоманда: Reddit и блокчейн-проект Ethereum Foundation стали партнерами

Новости
Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

Портал Reddit объявил о партнерстве с Ethereum Foundation. Компании будут вместе создавать решение по масштабированию блокчейна. Уточняется, что разработанная в рамках совместной работы технология будет в открытом доступе предоставлена всем желающим.

Новая криптокоманда: Reddit и блокчейн-проект Ethereum Foundation стали партнерами

«Благодаря партнерству мы ускорим масштабирование и ресурсы для экосистемы Ethereum, а также принесем ценность и независимость технологии блокчейн миллионам пользователей Reddit», — говорится в сообщении.

Координацией сотрудничества займется Reddit Crypto, команда уже активно ищет для себя backend-разработчиков. На начальном этапе усилия партнеров будут направлены на «доведение Ethereum до масштабного деятельности Reddit». Сейчас портал каждый день посещает около 50 млн пользователей.

Еще в прошлом году Reddit на базе Ethereum запустил приложение Community Points, где пользователи получают баллы за участие в жизни его комьюнити. Очки сообщества в настоящее время действуют в сети Rinkeby (находится в стадии бета-тестирования). Теперь партнеры более плотно займутся масштабированием и развитием технологий, необходимых для запуска таких приложений как Community Points.

Фото: HelloRF Zcool / Shutterstock

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