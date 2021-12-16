Reddit подала заявку на IPO в США

Владелец социальной платформы Reddit подал заявку на проведение первичного размещения акций в США. При этом цена и количество акций еще не определены.
Сроки проведения станут известны после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам США завершит процесс проверки и в зависимости от рыночных и других условий, говорится на сайте компании.
Другие данные Reddit не раскрыла нормативно-правовым причинам.
Летом компания, по данным TechCrunch, привлекла $410 млн при оценке в $10 млрд.
Reddit основали в 2005 году. Через год сервис купил издательский дом Conde Nast, c 2011 года Reddit стал обособленным подразделением его материнской компании Advance Publications.
Во втором квартале года компания заработала $100 млн дохода благодаря рекламе. По данным на август, сайт посещали 50 млн пользователей в день.
Фото на обложке: Ink Drop /
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