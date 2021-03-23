Основатель Reddit и инвесторы Кремниевой долины вложились в новую криптосоцсеть

Венчурные фонды и инвесторы Кремниевой долины инвестировали в новую социальную сеть BitClout. В раунде в том числе участвовали Sequoia Capital, Andreessen Horowitz (a16z) и основатель Reddit Алексис Оганян. BitClout представляет собой социальную криптобиржу, где можно зарабатывать на популярности, сообщает TechCrunch.

Проект BitClout был создан на блокчейне анонимной группой разработчиков. И, по данным издания, 24 марта приложение выходит из закрытого бета-тестирования.

По словам основателя BitClout, имя которого не раскрывается, в число инвесторов также вошли Social Capital, TQ Ventures, Coinbase Ventures, Winklevoss Capital, Arrington Capital, Polychain, Pantera, DCG (материнская компания CoinDesk), Huobi и Variant. Часть из них подтвердила участие в раунде, но подробности сделки остались неизвестны.

На платформе обращаются токены BitClout. Их можно приобрести за биткоины и затем потратить на отдельных создателей внутри сети.

По мере роста популярности того или иного контентмейкера стоимость его токенов растет. Также создатели могут получать определенный процент с транзакций.

По данным TechCrunch, один кошелек, подключенный к BitClout, уже получил депозиты в биткоинах на сумму более $165 млн. Это говорит о том, что платформа начала функционировать еще до публичного запуска.

Отмечается, что одной из особенностей BitClout является отсутствие возможности обналичивания заработанных средств на момент запуска проекта. Однако, по словам основателя соцсети, решение этой проблемы — «лишь вопрос времени».

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Unsplash