Соцсеть Reddit планирует выйти на IPO в марте 2024 года — Reuters

Соцсеть Reddit планирует выйти на IPO в марте 2024 года, узнал Reuters. По данным издания, компания планирует продать до 10% своих акций – в 2021 году ее оценили в $10 млрд.
Социальная сеть Reuters намерена выйти на IPO в марте 2024 года. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источники.
В феврале компания опубликует заявку на первичное размещение, а к концу марта закончит выход на биржу, отметило агентство.
По данным Reuters, Reddit планирует продать 10% своих акций. В 2021 году социальную сеть оценили в $10 млрд. Текущая стоимость акций будет определена ближе к дате листинга, уточняет издание.
IPO Reddit будет первым размещением крупной социальной сети на бирже после IPO Pinterest в 2019 году.
Фото на обложке: rarrarorro /
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