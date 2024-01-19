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Соцсеть Reddit планирует выйти на IPO в марте 2024 года — Reuters

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Соцсеть Reddit планирует выйти на IPO в марте 2024 года, узнал Reuters. По данным издания, компания планирует продать до 10% своих акций – в 2021 году ее оценили в $10 млрд.

Соцсеть Reddit планирует выйти на IPO в марте 2024 года — Reuters

Социальная сеть Reuters намерена выйти на IPO в марте 2024 года. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источники.

В феврале компания опубликует заявку на первичное размещение, а к концу марта закончит выход на биржу, отметило агентство.

По данным Reuters, Reddit планирует продать 10% своих акций. В 2021 году социальную сеть оценили в $10 млрд. Текущая стоимость акций будет определена ближе к дате листинга, уточняет издание.

IPO Reddit будет первым размещением крупной социальной сети на бирже после IPO Pinterest в 2019 году.

Фото на обложке: rarrarorro / Shutterstock

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