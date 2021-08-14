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Reddit запустил видеоленту в стиле TikTok для iOS

Новости
Виктория Сафронова
Виктория Сафронова

Редактор выходного дня RB.RU

Виктория Сафронова

Reddit запустил видеопоток, аналогичный TikTok, для пользователей iOS-устройств, пишет TechCrunch.

Reddit запустил видеоленту в стиле TikTok для iOS

Видеолента основана на контенте из сабреддитов, на которые подписан пользователь — подразделов на Reddit, посвященных определенным темам — а также на рекомендациях.

Принцип извлечения видео из сабреддитов, на которые не подписан пользователь, пока не ясен. Reddit отказалась комментировать алгоритм.

Пользователь может листать вертикальный список видео в режиме бесконечного просмотра. Взаимодействие с контентом включает варианты голосования за и против, комментирование, награждение (использование валюты Reddit в приложении для покупки медалей и реакций) и другие опции.

Пока неизвестно, когда Reddit планирует запустить аналогичную функцию для Android, сейчас компания работает над этим.

Reddit развивает видео не только на фоне роста Instagram, Snapchat и TikTok, отмечает The Verge. Reddit был намерен работать с видео, покупая Dubsmash — креативное приложение для социальных сетей для обмена видео.

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Фото: DANIEL CONSTANTE / Shutterstock

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