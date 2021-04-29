«Крестовый поход продолжается»: пользователи Reddit снова взрывают фондовый рынок

Пользователи раздела WallStreetBets социальной сети Reddit вновь решили активно поучаствовать в событиях на фондовом рынке — им удалось ненадолго поднять котировки акций технологической компании MicroVision (MVIS).

В течение всего апреля количество упоминаний акций MicroVision постоянно росло, но лишь в конце прошлой недели компанию стали упоминать достаточно часто, чтобы начать сравнивать по количеству упоминаний с другой известной «жертвой» Reddit — игровым маркетплейсом GameStop, поделился наблюдениями в своём Facebook профессор НИУ ВШЭ, автор Telegram-канала bitkogan Евгений Коган.

«В понедельник 29 апреля число упоминаний данного тикера обошло вдвое злосчастный GameStop (GME). С таким большим отрывом продавца игр на данном форуме еще никто не обходил – что тут же отразилось на котировках», — отметил Коган.

В начале месяца стоимость акций MicroVision не превышала $1, но в минувший понедельник котировки пробили $26. Во вторник курс снова упал на 17%.

«На деятельности участников форума понесли множество финансовых потерь серьёзные игроки. Убытки оценивают уже в сотни миллионов долларов. Еще вчера шорты по MicroVision составляли 20% от общего свободного обращения бумаг компании. Например, мишенью для шортов лидарную компанию называл фонд Hindenburg Research, который в твиттере назвал компанию «корпоративной оболочкой с рыночной капитализацией в 1,2 миллиарда долларов с почти нулевым доходом или стоимостью интеллектуальной собственности» — резюмировал Коган.

Аналитик также выразил опасение, что незавершенность разбирательств по случаям с GameStop и AMC Entertainment Holdings Inc. и долгие бюрократические разборки смогут дать возможность инвесторам с Reddit породить еще пару-тройку историй по примеру MicroVision.

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