Стеклянная крыша и экран для пассажиров: Tesla обновила дизайн электрокара Model S

Tesla объявила о первом с 2012 года обновлении дизайна для своего электромобиля Model S. Машина получила большую стеклянную крышу, широкий руль в форме бабочки и экран для пассажиров на заднем сиденье. Об этом сообщает The Verge.

В новой модели также остался основной экран. Вместо вертикального он превратился в горизонтальный 17-дюймовый дисплей, который можно слегка поворачивать направо и налево. Напомним, что у Model 3 и Model Y экрана за рулем нет.

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Суммарная мощность двух двигателей электрокара увеличена с 564 до 679 лошадиных сил. Дальность хода выросла с 647 до 663 километров при прежнем аккумуляторе емкостью в 100 кВт/ч.

Стоимость такой модели составит $79990 (около 6 млн рублей). Ее продажи начнутся в марте 2021 года.

Также компания представила еще одну модификацию модели Tesla Model S Plaid. У нее 3 электромотора, 2 из которых установлены на задней оси. Суммарная мощность машины составила 1034 лошадиных сил. Запас хода без подзарядки — 628 километров.

По заявлению Tesla, Model S Plaid способна разгоняться до 100 км/ч менее чем за 2 секунды. Стоимость модели составит $119990 (порядка 9 млн рублей).

Кроме того, в компании сообщили о получении первой годовой прибыли в истории компании. Она составила $721 млн при выручке в $31,5 млрд. Прибыль на акцию составила 80 центов.

Выручка Tesla в чертвертом квартале выросла до $10,7 млрд. Из них продажи автомобилей принесли $9,31 млрд, производство и хранение энергии — $752 млн, предоставление услуг — $678 млн. Прибыль компании за этот период составила $270 млн.

В компании отметили, что теперь ее мощности позволяют произвести до 1,05 млн автомобилей в год. При этом глава Tesla Илон Маск ожидает увеличения производства на 50% в 2021 году. Это, по данным The Verge, приведет к выпуску порядка 750 тысяч автомобилей.