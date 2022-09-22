Ассортимент импортного алкоголя в России сократился до 95%

Ассортимент импортного алкоголя в федеральных сетях за июнь—август сократился на 40–95% в зависимости от категории по сравнению с тем же периодом 2021 года. В ближайшие три месяца его количество может уменьшиться еще на 40–50%.

За лето поставки алкогольных напитков у крпных ритейлеров снизились на 60-100%. Полностью прекратился импорт игристых вин региона Шампань, на 70% снизились поставки виски, на 60% — французского коньяка и импортного пива, сообщил «Коммерсантъ».

На этом фоне закупочные цены на импортное спиртное с февраля выросли на 27–40%, а по части позиций — на 70%, сказали в АКОРТ.

Импорт алкоголя в Россию снижается с началом спецоперации на Украине и новой волны санкций: США запретили отгрузки спиртного, ряд компаний сами остановили поставки или ушли с рынка.

В августе ритейлеры попросили легализовать параллельный импорт ряда алкогольных брендов, включая Moet, Veuve Clicqout, Finlandia, Jack Daniel`s, Hennessy.

«Серый» импорт поможет сохранить ассортимент, повысит уровень собираемости налогов и акцизов, а также сможет предотвратить рост доли нелегальной продукции, считают в АКОРТ.

Дистрибьюторы алкоголя видят в инициативе риски для контроля качества, а также нежелание властей открывать рынок для ряда знаковых иностранных брендов.

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