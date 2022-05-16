Российский бизнес Reebok перешел к турецкой FLO

Турецкая компания FLO Retailing получила контроль над российским бизнесом Reebok после подписания с ней соглашения о выпуске на турецких фабриках продукции под этим брендом для ряда стран. Эксперты оценили стоимость более 100 магазинов бренда примерно в 1,5 млрд рублей, но считают, что сумма сделки была в три раза меньше.

Новый владелец планирует переименовать магазины при сохранении бренда Reebok, сообщил источник «Коммерсанта». FLO Retailing и Reebok сделку не прокомментировали.

Соглашение компании подписали 12 мая. Согласно документу, турецкая компани будет производить продуукцию бренда для 12 стран.

В России, по данным 2ГИС, работает не менее 117 магазинов Reebok. Они контролируются через ООО «Адидас», чья выручка в 2021 году составила 55,6 млрд рублей, чистая прибыль — 3,9 млрд рублей. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров не исключает, что сумма сделки составила не более 500 млн рублей.

Собеседник издания в одном из маркеплейсов сообщил, что пока товары Rebook закупают у официального дистрибьютора, а сообщение о смене поставщика не получали. Другой источник газеты среди крупных ритейлеров добавил, что бренды Adidas, Nike, Reebok прекратили поставки в Россию, а распродаются сейчас товарные запасы. В будущем российские сети намерены продавать товары собственных торговых марок.

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