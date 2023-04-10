Минпромторг вдвое сократил список электроники российских производителей

Минпромторг после 1 апреля из-за введения бальной системы вдвое сократил список электроники российских производителей. В реестре сейчас находится больше 4 тыс. изделий, а до 1 апреля их было 7,7 тыс., сообщил «Коммерсантъ».
В сентябре 2022 года премьер Михаил Мишустин утвердил проект постановления о балльной системе определения уровня «отечественности» радиоэлектроники. За каждую технологическую операцию в производстве начисляются баллы. Когда накопится достаточное количество — оборудование признается отечественным. Под него подпадают коммутаторы, маршрутизаторы, радиолокационное оборудование, телеприставки и др.
Для получения акта о происхождении продукции нужно обращаться в ТПП, на его основании Минпромторг делает заключение. Электроника из реестра получает преференции на госзакупках.
В Минпромторге полагают, что реестр восстановится и расширится в будущем. Однако переоценка может растянуться и затруднить компаниям участие в госзакупках, добавили участники рынка.
Фото на обложке: Maximumm /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Куда пойти, если вы хотите запустить бизнес в Латинской Америке
- 2 9 лучших бесплатных VPN-сервисов для компьютеров и смартфонов
- 3 Электронная кожа станет основой носимых устройств будущего
- 4 «Подслушивает ли умная колонка? Все может быть». Михаил Бурцев — о голосовых помощниках и будущем разговорного ИИ
- 5 История инноваций: как HONOR задавал тренды на рынке смартфонов
ВОЗМОЖНОСТИ
10 апреля 2023
10 апреля 2023
12 апреля 2023