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Минпромторг вдвое сократил список электроники российских производителей

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Минпромторг после 1 апреля из-за введения бальной системы вдвое сократил список электроники российских производителей. В реестре сейчас находится больше 4 тыс. изделий, а до 1 апреля их было 7,7 тыс., сообщил «Коммерсантъ».

Минпромторг вдвое сократил список электроники российских производителей

В сентябре 2022 года премьер Михаил Мишустин утвердил проект постановления о балльной системе определения уровня «отечественности» радиоэлектроники. За каждую технологическую операцию в производстве начисляются баллы. Когда накопится достаточное количество — оборудование признается отечественным. Под него подпадают коммутаторы, маршрутизаторы, радиолокационное оборудование, телеприставки и др.

Для получения акта о происхождении продукции нужно обращаться в ТПП, на его основании Минпромторг делает заключение. Электроника из реестра получает преференции на госзакупках.

В Минпромторге полагают, что реестр восстановится и расширится в будущем. Однако переоценка может растянуться и затруднить компаниям участие в госзакупках, добавили участники рынка.

Фото на обложке: Maximumm / Shutterstock

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