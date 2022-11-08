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В России появился реестр доверенных онлайн-магазинов

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Роскачество и Росаккредитация создали реестр доверенных онлайн-площадок. В список уже вошли маркетплейс Ozon и розничная сеть по продаже электроники DNS, сообщили в Роскачестве.

В России появился реестр доверенных онлайн-магазинов

Реестр был сформирован по результатам исследований рабочих групп Роскачества, Росаккредитации, Минпромторга и АКИТ. В разработке методики также участвовали крупные маркетплейсы.

«Это перечень самых клиентоориентированных маркетплейсов и онлайн-магазинов, которые заботятся о потребителях, проверяют поставщиков и товары, информируют о качестве, обеспечивают безопасность покупок и обработки персональных данных, оказывают поддержку», — поясняется на сайте Роскачества.

В 2022 году были проверены 17 крупных маркетплейсов и онлайн-магазинов электроники. По результатам анализа ведомств в «доверенный» список попали Ozon и DNS. В дальнейшем реестр будет пополняться, попасть в него сможет любая площадка. Сейчас кандидатами на попадание в перечень являются «СберМегаМаркет», Wildberries и AliExpress.

Исследование онлайн-платформ проводится по специальной методике, в нее входят пять групп показателей:

  • Проверка продавца
  • Качества товара
  • Базовая информационная безопасность
  • Работа с персональными данными
  • Открытость и доступность информации

В следующем году реестр будет обновлен, в него добавят новые категории онлайн-площадок. 

Фото на обложке: Achira22 / Shutterstock

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