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В реестр российского ПО добавили PRA-роботов

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В классификатор реестра отечественного программного обеспечения добавили PRA-роботов. В Минцифры объясняют изменения «запросом отрасли». При этом сотрудники заказчиков переживают, что могут лишиться работы из-за внедрения таких решений, пишет «Ъ».

В реестр российского ПО добавили PRA-роботов

RPA — это одна из технологий автоматизации бизнес-процессов. Роботы выполняют повторяющиеся действия по заданному алгоритму, например, проверяют информацию, обрабатывают данные или формируют отчеты.

«Решение включить RPA в классификатор позволит разработчикам подобных решений получать гранты на развитие и льготные кредиты, а также участвовать в госзакупках»,— отметил глава отдела frontend-разработки SimbirSoft Дмитрий Шеверев.

По данным IDC, рынок RPA в Росии составлял 8,7 млрд рублей в 2022 году, а в 2023 году ожидался на уровне 12,9 млрд рублей. Собеседники издания заявляют, что сейчас в странее менее 1 тыс. компаний используют данную технологию.

Фото на обложке: Zapp2Photo / Shutterstock

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