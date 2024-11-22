Минпромторг предложил создать реестр продавцов табачных изделий

В Минпромторге обсуждают создание реестра продавцов табачных изделий для борьбы с нарушениями в этой сфере. Об этом на форуме «Дни ритейла в Беломорье» сообщил директор департамента развития внутренней торговли ведомства Никита Кузнецов, передает «Интерфакс».

«Сейчас обсуждается идея с реестром, условно — с мягким лицензированием. Наверное, надо всерьез к этому подойти и обсудить розницу для того, чтобы у нас было конечное верифицированное количество точек и их перечень, которые реализуют соответствующий вид товара. Надо сделать так, чтобы вне этого реестра никакие продажи не осуществлялись», — сказал Кузнецов.

Важность идеи он объяснил тем, что табак — это подакцизная продукция, но на данный момент торговля ей не лицензируется. Недобор акцизов по классическим табачным изделиям составляет более 100 млрд рублей в год, уточнил зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. По его словам, при проверке торговых точек «в девяти из 10 случаев есть весомые нарушения».

В первой половине 2024 года бюджет потерял 50,44 млрд рублей от нелегального оборота табачной продукции, оценила директор Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции Ирина Бушина.

В апреле Владимир Путин подписал закон о переходе с бумажной маркировки табака на цифровую. «РИА Новости» писали, что мера позволит сохранить полномочия таможенных органов по администрированию акцизов на табачные изделия, ввозимые из стран ЕАЭС, и обеспечит контроль за правильным определением налоговой базы по акцизам на табак и никотинсодержащие товары.