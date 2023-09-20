Сооснователь онлайн-школы Refocus объяснил ситуацию с закрытием проекта

Сооснователь онлайн-школы Refocus Роман Кумар Виас объяснил ситуацию с закрытием проекта. Совместно с партнером по проекту Александром Соловьевым был запущен Telegram-канал «Kumar & Solo», где предлагается групповое менторство для предпринимателей. Прибыль от проекта направят на погашение задолженности перед сотрудниками, в том числе перед командами в Индонезии и на Филиппинах.

В посте в соцсети предприниматель написал, что компания собирается погасить задолженности до конца года.

Ранее стало известно, что стартап Refocus основателей Qmarketing закрылся в связи с финансовыми трудностями и проблемами с привлечением инвестиций. Также онлайн-школа столкнулась с просрочками платежей от учеников. В результате стартап получил существенное падение выручки: с $1,5 млн в январе 2023-ого до $100 тыс. в июне.

В своей публикации Роман Кумар Виас заявляет о личной ответственности за проблемы, с которыми столкнулся стартап. Также предприниматель пишет, что проект «Kumar & Solo» оказался востребованным и получил первые отзывы.

«Абсолютно вся прибыль от этого проекта будет идти на выплату зарплат нашим бывшим сотрудникам. Выходит, что для погашения большей части долгов мы обучим 50+ предпринимателей без профита для себя и поработаем два с половиной месяца бесплатно. Кажется, это вполне себе fair dea», — объясняет бизнесмен.

Он также сообщил, что на следующей неделе возобновится поддержка Refocus. Студенты смогут продолжить проходить курсы, выполнять домашнее задание.

Основатели онлайн-школы маркетинга и дизайна Qmarketing Academy, 25% которой в ноябре 2021 года купил Skyeng, запустили Refocus в начале 2022 года. Онлайн-школа работала в Индонезии и на Филиппинах.

Фото на обложке: fizkes / Shutterstock