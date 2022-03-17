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Международный форум ReForum Winning The Hearts пройдет 7-8 апреля

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

7 и 8 апреля 2022 года состоится международный онлайн-форум ReForum Winning The Hearts, посвященный развитию человека и технологиям, которые меняют будущее. На мероприятии выступят ученые, топ-менеджеры и предприниматели. Участие бесплатное. 

Международный форум ReForum Winning The Hearts пройдет 7-8 апреля
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Участники форума получат прикладные инструменты для саморазвития и профессионального роста, построения карьеры и собственного бизнеса в новых условиях, когда происходит переход от экономики услуг к экономике ощущений, осознанность потребления растет, а технологии становятся неотъемлемой частью экосистемы человека. Основатели инновационных проектов разберут кейсы новых бизнес-моделей и расскажут о перспективных мировых тенденциях.

Хедлайнерами форума выступят визионеры и первооткрыватели, люди больших идей. Среди них:

  • Александр Панчин, российский биолог, популяризатор науки, научный журналист, писатель и блогер. Кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института проблем передачи информации имени А. А. Харкевича РАН. Член Комиссии РАН по борьбе с лженаукой;
  • Алексей Помыканов, основатель и CEO Maff Metaverse;
  • Сергей Попов, астрофизик, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник ГАИШ МГУ, профессор РАН;
  • Вячеслав Дубынин, доктор биологических наук, специалист в области нейробиологии и психофармакологии, автор книги «Мозг и его потребности: от питания до признания»;
  • Алексей Москалев, доктор биологических наук, руководитель лаборатории молекулярной радиобиологии и геронтологии, автор книги «120 лет жизни — только начало. Как победить старение?» и многие другие.

Подробная информация о программе и регистрация — на сайте.

Фото на обложке: adison pangchai / Shutterstock

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