Регистрация на «Госуслугах» станет автоматической

Создание учётной записи пользователей на портале госуслуг будет проводиться по умолчанию при любом обращении граждан в госорганы – например, при рождении ребенка или при получении паспорта.
Такое нововведение предлагается проектом «Цифровой профиль гражданина» (ЦПГ), за разработку которого отвечает рабочая группа «Национальная инновационная система», возглавляемая вице-премьером Дмитрием Чернышенко, сообщают «Ведомости».
Авторы ЦПГ предлагают изменить процедуру регистрации таким образом, чтобы учётная запись создавалась автоматически, как только гражданин или его опекуны обращаются за каким-либо документом лично. Сопутствующая этой процедуре проверка удостоверения личности будет служить одновременно идентификацией для «Госуслуг». С этого времени личный кабинет гражданина будет сформирован, и там уже будут собраны его документы, туда же будут автоматически направляться все запрошенные справки.
Предполагается, что в перспективе россиянину не нужно будет даже получать пароль для входа на сайт – система будет опознавать визитёра по лицу или голосу. Правда, для этого человек должен будет зарегистрироваться в Единой биометрической системе (сдать образцы биометрии).
Автоматическая регистрация на госуслугах – один из четырёх проектов ЦПГ. В целом они направлены на развитие систем биометрии, централизацию и систематизацию использования документов. Например, приложение «Госдоки» позволит создать цифровые дубликаты всех бумажных государственных документов, кроме паспорта, и предъявлять их по мере надобности.
Авторы проекта рассчитывают, что реализация проектов будет иметь долгосрочный социально-экономический эффект: в частности, втрое ускорит идентификацию при обслуживании граждан в офлайн-каналах (с 30 до 10 секунд), сократит издержки бизнеса и госорганизаций на проверку и обработку данных, поможет сэкономить на печати бумажных документов и снизит ущерб от мошеннических действий, связанных с подменой данных при идентификации.
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Фото: sharafmaksumov / Depositphotos.
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