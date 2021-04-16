Регистрация на «Госуслугах» станет автоматической

Автоматическая регистрация на госуслугах – один из четырёх проектов ЦПГ. В целом они направлены на развитие систем биометрии, централизацию и систематизацию использования документов. Например, приложение «Госдоки» позволит создать цифровые дубликаты всех бумажных государственных документов, кроме паспорта, и предъявлять их по мере надобности.

Авторы проекта рассчитывают, что реализация проектов будет иметь долгосрочный социально-экономический эффект: в частности, втрое ускорит идентификацию при обслуживании граждан в офлайн-каналах (с 30 до 10 секунд), сократит издержки бизнеса и госорганизаций на проверку и обработку данных, поможет сэкономить на печати бумажных документов и снизит ущерб от мошеннических действий, связанных с подменой данных при идентификации.