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Регистрация на «Госуслугах» станет автоматической

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Андрей Шляховский
Андрей Шляховский

Новостной редактор RB

Андрей Шляховский

Создание учётной записи пользователей на портале госуслуг будет проводиться по умолчанию при любом обращении граждан в госорганы – например, при рождении ребенка или при получении паспорта.

Регистрация на «Госуслугах» станет автоматической

Такое нововведение предлагается проектом «Цифровой профиль гражданина» (ЦПГ), за разработку которого отвечает рабочая группа «Национальная инновационная система», возглавляемая вице-премьером Дмитрием Чернышенко, сообщают «Ведомости».

Авторы ЦПГ предлагают изменить процедуру регистрации таким образом, чтобы учётная запись создавалась автоматически, как только гражданин или его опекуны обращаются за каким-либо документом лично. Сопутствующая этой процедуре проверка удостоверения личности будет служить одновременно идентификацией для «Госуслуг». С этого времени личный кабинет гражданина будет сформирован, и там уже будут собраны его документы, туда же будут автоматически направляться все запрошенные справки.

Предполагается, что в перспективе россиянину не нужно будет даже получать пароль для входа на сайт – система будет опознавать визитёра по лицу или голосу. Правда, для этого человек должен будет зарегистрироваться в Единой биометрической системе (сдать образцы биометрии).

Автоматическая регистрация на госуслугах – один из четырёх проектов ЦПГ. В целом они направлены на развитие систем биометрии, централизацию и систематизацию использования документов. Например, приложение «Госдоки» позволит создать цифровые дубликаты всех бумажных государственных документов, кроме паспорта, и предъявлять их по мере надобности.

Авторы проекта рассчитывают, что реализация проектов будет иметь долгосрочный социально-экономический эффект: в частности, втрое ускорит идентификацию при обслуживании граждан в офлайн-каналах (с 30 до 10 секунд), сократит издержки бизнеса и госорганизаций на проверку и обработку данных, поможет сэкономить на печати бумажных документов и снизит ущерб от мошеннических действий, связанных с подменой данных при идентификации.

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Фото: sharafmaksumov / Depositphotos.

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