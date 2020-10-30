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Минцифры предлагает привязать регистрацию сайтов к госуслугам

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Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Минцифры предлагает идентифицировать администраторов доменов в рунете через госуслуги. Ведомство хочет обсудить этот вопрос на президиуме правительственной комиссии по цифровому развитию. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Минцифры предлагает привязать регистрацию сайтов к госуслугам

Минцифры планирует подключить регистраторов доменов, аккредитованных в Координационном центре национального домена сети интернет, к Единой системе идентификации и аутентификации (используется в госуслугах). В результате регистраторам доменов не придется запрашивать данные у каждого клиента. Они смогут получать их напрямую из системы.

Как говорят в Координационном центре, инициатива позволит упростить процедуру регистрации доменных имен, а также облегчить работу полиции, в том числе по борьбе с мошенниками.

Предполагается, что на начальном этапе идентификация будет добровольной. 

Одни участники рынка считают, что обязательная регистрация через госуслуги позволила бы существенно снизить риски мошенничества. Другие полагают, что нововведение может ухудшить уровень информационной безопасности.

Фото: Undrey / Shutterstock

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