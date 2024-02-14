«Рег.ру» объявил о покупке клиентов хостинг-провайдера Reddock

«Рег.ру» получил клиентов конкурирующего хостинг-провайдера Reddock. Переход завершат в течение месяца. Покупка клиентскоq базы могла обойтись в 45–55 млн рублей, пишет РБК.
«Рег.ру» в 2023 году заявил о желании приобрести небольших игроков на рыке, для которых хостинг не является приоритетным видом деятельности. Позднее компания разослала предложения таким компаниям, первую сделку заключили с Reddock.
Reddock — это хостинг-провайдер с девятилетним опытом работы на рынке, рекомендуемый партнер «1С-Битрикс». Руководство компании больше не хочет развивать экспертизу в области хостинга вычислительных ресурсов и VPS.
«Рег.ру» занимает 15% рынка хостинга в домене .ru. Он обслуживает 200 тыс. клиентов, Reddock – 2,5 тыс., которые перейдут в Reddrock в течение месяца.
Фото на обложке: Unsplash
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