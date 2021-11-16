Binance предложила регуляторам создать единые нормативные правила для криптовалютного рынка

Крупнейшая в мире по объемам торгов криптобиржа Binance предложила регуляторам создать глобальные правовые рамки на крипторынках, сообщила пресс-служба биржы. Binance представила собственные рекомендации, которые смогут стать ориентиром для рассмотрения регуляторами.

Binance сообщила, что на фоне исторического максимума рынка, притока новых инвесторов и развития криптоиндустрии работает с регуляторами по всему миру над созданием глобальных нормативных рамок, призванных обеспечить защиту пользователей, возможность создания инноваций и здоровое развитие отрасли.

«Права пользователей базируются на безопасном доступе к новым технологиям, ликвидности и безопасным платформам, а также защите пользователей без ограничения роста и инноваций», — отметили в компании.

Криптобиржа представила собственные рекомендации для регулирования крипторынка:

Каждый человек должен иметь доступ к цифровым (виртуальным) валютам и активам в соответствии с применимым правом, что, в свою очередь, будет способствовать большему уровню экономической независимости;

Участники индустрии должны работать с регуляторами и политическими институтами для формирования новых стандартов в сфере криптовалют. Грамотное регулирование способствует инновациям и обеспечивает безопасность пользователей;

Криптовалютные платформы обязаны защищать своих пользователей от злоумышленников и внедрять KYC и AML для предотвращения финансовых преступлений;

Конфиденциальность является правом человека, и данные, позволяющие установить личность (PII), должны подлежать строгому уровню защиты в соответствии с применимыми нормами и защите персональных данных;

Пользователи в сфере криптовалют имеют право доступа к биржам, которые обеспечивают безопасность их средств и имеют систему страхования средств;

Рынки должны поддерживать высокий уровень ликвидности, чтобы обеспечивать стабильную и свободную торговую среду;

Регулирование и инновации не исключают друг друга. Пользователи в сфере криптовалют должны иметь безопасный доступ к новым технологиям, включая NFT, стейблкоины, стейкинг, доходное фермерство и др.;

Когда дело доходит до криптовалют, важно восполнять пробелы в знаниях. Пользователям рекомендовано получать точную информации о криптовалютах без опасения стать жертвами вводящей в заблуждение рекламы или информации и это их право;

На рынки, предлагающие деривативные инструменты, должны распространяться соответствующие регуляторные правила. Это будет гарантом соответствия пользователей квалификационным требованиям и справедливого регулирования транзакций;

Регулирование в сфере криптовалют неизбежно. Пользователи имеют право поделиться своим мнением о том, как должна развиваться отрасль с помощью выбранной ими блокчейн-платформы.

«Предлагая список прав пользователей криптовалютного рынка, мы надеемся дать голос тем, кого обычно заглушают высшие финансовые круги», – заявил гендиректор Binance Чанпэн Чжао.

Binance признает, что усиление регулирования неизбежно, и подчеркивает пользу «умного регулирования», котороре, по мнению биржы, обеспечит защиту рядовых пользователей.

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