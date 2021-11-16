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Binance предложила регуляторам создать единые нормативные правила для криптовалютного рынка

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Крупнейшая в мире по объемам торгов криптобиржа Binance предложила регуляторам создать глобальные правовые рамки на крипторынках, сообщила пресс-служба биржы. Binance представила собственные рекомендации, которые смогут стать ориентиром для рассмотрения регуляторами.

Binance предложила регуляторам создать единые нормативные правила для криптовалютного рынка

Binance сообщила, что на фоне исторического максимума рынка, притока новых инвесторов и развития криптоиндустрии работает с регуляторами по всему миру над созданием глобальных нормативных рамок, призванных обеспечить защиту пользователей, возможность создания инноваций и здоровое развитие отрасли.

«Права пользователей базируются на безопасном доступе к новым технологиям, ликвидности и безопасным платформам, а также защите пользователей без ограничения роста и инноваций», — отметили в компании.

Криптобиржа представила собственные рекомендации для регулирования крипторынка:

  • Каждый человек должен иметь доступ к цифровым (виртуальным) валютам и активам в соответствии с применимым правом, что, в свою очередь, будет способствовать большему уровню экономической независимости;
  • Участники индустрии должны работать с регуляторами и политическими институтами для формирования новых стандартов в сфере криптовалют. Грамотное регулирование способствует инновациям и обеспечивает безопасность пользователей;
  • Криптовалютные платформы обязаны защищать своих пользователей от злоумышленников и внедрять KYC и AML для предотвращения финансовых преступлений;
  • Конфиденциальность является правом человека, и данные, позволяющие установить личность (PII), должны подлежать строгому уровню защиты в соответствии с применимыми нормами и защите персональных данных;
  • Пользователи в сфере криптовалют имеют право доступа к биржам, которые обеспечивают безопасность их средств и имеют систему страхования средств;
  • Рынки должны поддерживать высокий уровень ликвидности, чтобы обеспечивать стабильную и свободную торговую среду;
  • Регулирование и инновации не исключают друг друга. Пользователи в сфере криптовалют должны иметь безопасный доступ к новым технологиям, включая NFT, стейблкоины, стейкинг, доходное фермерство и др.;
  • Когда дело доходит до криптовалют, важно восполнять пробелы в знаниях. Пользователям рекомендовано получать точную информации о криптовалютах без опасения стать жертвами вводящей в заблуждение рекламы или информации и это их право;
  • На рынки, предлагающие деривативные инструменты, должны распространяться соответствующие регуляторные правила. Это будет гарантом соответствия пользователей квалификационным требованиям и справедливого регулирования транзакций;
  • Регулирование в сфере криптовалют неизбежно. Пользователи имеют право поделиться своим мнением о том, как должна развиваться отрасль с помощью выбранной ими блокчейн-платформы.

«Предлагая список прав пользователей криптовалютного рынка, мы надеемся дать голос тем, кого обычно заглушают высшие финансовые круги», – заявил гендиректор Binance Чанпэн Чжао.

Binance признает, что усиление регулирования неизбежно, и подчеркивает пользу «умного регулирования», котороре, по мнению биржы, обеспечит защиту рядовых пользователей.

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Фото на обложке: Grey82 / Shutterstock

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