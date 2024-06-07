Правительство РФ поддержало законопроект о государственном регулировании маркетплейсов. Госдума проведет первое чтение документа уже в июне. Проект в частности устанавливает правило, что общая стоимость всех услуг, предоставляемых продавцу, не может превышать 10% от стоимости продаваемого товара.

Кабинет министров поддержал предложенный сенатором Андрее Кутеповым и депутатом Владимиром Гутенёвым законопроект о регулировании маркетплейсов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Кутепова.

Проект введет общее государственное регулирование для всех маркетплейсов и отдельное для тех, доля которых на рынке превышает 20%.На данный момент это Wildberries и Ozon.

Согласно документу, маркетплейсам с долей рынка выше 20% запретят устанавливать ограничения на деятельность контрагентов на других площадках, не менять условия работы с продавцами и владельцами ПВЗ, не уведомив об этом за 30 дней.

Также предлагается запретить навязывать не относящиеся к электронной торговле дополнительные услуги и безвозмездно для продавца проводить распродажи. Кроме того, законопроект устанавливает правило, что стоимость оказываемых продавцу услуг не может превышать 10% от стоимости товара.

Документ планируют отправить на первое чтение в Госдуму в июне 2024 года. В случае принятия законопроекта его нормы вступят в силу с 1 марта 2025 года.

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