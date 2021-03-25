Forbes выбрал самые надежные банки России

Самым надежным признан «Сбер», последний раз банк лидировал в этом рейтинге в 2017 году. «Сбер» потеснил «Райффайзенбанк», который теперь оказался на второй строчке, на третьей позиции Forbes разместил «Росбанк» (как и в прошлом году).

Активы «Сбера» составляют 33,14 трлн рублей с темпом прироста в 19,6%. На долю банка приходится около 42,3% всех кредитов физических лиц, 44,9% всех средств физлиц и 32,2% кредитов юридическим лицам в России, уточняется в рейтинге.

«Райффайзенбанк» является дочерней структурой австрийского банковского холдинга «Райффайзен Банк Интернациональ АГ». У этого банка активов на 1,45 трлн рублей, темп их прироста составляет 13,9%. «Росбанк» контролируется французской финансовой группой Societe Generale, обслуживает свыше более 4 млн клиентов в 70 регионах России. Активы банка — 1,37 трлн рублей, темп прироста активов — 13,7%.

Также в первую десятку рейтинга вошли ING Bank (Евразия), HSBC, Bank of China (Russia), «СЭБ Банк», China Construction Bank, ВТБ и «Газпромбанк».

В 2020 году чистая прибыль российского банковского сектора составила 1,6 трлн рублей, это всего на 6% ниже в сравнении с 2019 годом, сообщила председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в интервью на канале «Россия 24».

Последствия пандемии до сих пор не сказались в полной мере на банках из-за масштабных реструктуризаций кредитов, введения моратория на банкротство и предоставления льгот по формированию резервов, приводит Forbes мнение младшего директора по банковским рейтингам «Эксперт РА» Юлии Якуповой (это агентство собирало первичные данные для рейтинга банков).

«Если низкие ставки останутся, банкам в 2021 году придется расширять линейку продуктов, чтобы сохранить клиентов и увеличить комиссионные доходы», — считает Якупова и добавляет, что банковский сектор продолжит консолидироваться из-за роста рисков и снижения рентабельности бизнеса, а добровольные сдачи лицензий могут стать еще более распространенными.

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Фото: Syda Productions / Shutterstock