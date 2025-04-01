В рейтинг Forbes попали 15 новых россиян-миллиардеров

Forbes представил рейтинг миллиардеров 2025 года. Новичками в списке стали 288 человек, из них 15 — российские бизнесмены, пишет журнал. Всего в рейтинг вошли 3 028 миллиардеров, включая 146 россиян, а их совокупное состояние достигло $16,09 трлн.

Самым богатым новичком среди россиян стал владелец фармкомпании «Фармасинтез» и натурализованный россиянин Викрам Пуния с состоянием $2,1 млрд. Далее в списке — владелец строительной компании ФСК Владимир Воронин, обладатель активов в угольной промышленности Александр Исаев, вдова петербургского бизнесмена Владимира Когана Людмила Коган, совладельцы «Мираторга» Александр и Виктор Линники, сооснователь 1С Борис Нуралиев, а также банкир Александр Савельев и его семья (у всех — по $1,3 млрд).

В рейтинг также попали основатель «Русэнергосбыта» Григорий Березкин, контролирующий владелец группы «Алькор и Ко» («Лэтуаль») Татьяна Володина, собственник транспортной компании «Новотранс» Константин Гончаров и его семья, гендиректор производителя чая «Орими трэйд» Александр Евневич и его семья, собственник «Восточной горнорудной компании» Олег Мисевра, а также совладельцы «Лукойла» Антон и Екатерина Федун. У всех них по $1,1 млрд.

Мировые лидеры. Возглавил рейтинг миллиардеров Илон Маск — американский предприниматель занял первую строчку впервые с 2022 года. Его состояние Forbes оценил в $342 млрд, что на $147 млрд больше, чем в прошлом году. На втором месте — основатель Meta* Марк Цукерберг ($216 млрд), на третьем — основатель Amazon Джефф Безос ($215 млрд).

В 2024 году новичками в рейтинге миллиардеров Forbes стали 19 россиян. Самым богатым из них журнал признал основателя и главу инвестиционной группы Kismet capital group Ивана Таврина. В прошлом году издание оценило его состояние в $2,4 млрд, в этом — в $4,4 млрд.

* Meta признана экстремистской организацией и запрещена в РФ.

Фото на обложке: Kristi Blokhin / Shutterstock / FOTODOM