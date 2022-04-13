Идет прием заявок на конкурс сайтов и приложений «Рейтинг Рунета-2022»

Принять участие в ежегодном конкурсе «Рейтинг Рунета-2022» могут основатели веб-студий и мобильные разработчики. Подать заявку можно до 3 июня 2022 года.

Конкурс проходит в три основных этапа:

Народное голосование. По его итогам будут сформированы лонг-листы. Голосование экспертов. На основе оценок экспертов будут сформированы шорт-листы, а после — определены победители. Торжественная церемония награждения в Москве.

Главными критериями оценки проектов традиционно являются дизайн и юзабилити, а в номинациях, посвященных интернет-магазинам, еще и удобство совершения покупки.

Ключевые правила конкурса:

количество подаваемых одним участников проектов не ограничено;

каждый проект можно подавать в одну или две подходящие номинации;

один и тот же проект может подавать только одна компания;

на время проведения конкурса подаваемые проекты должны быть актуальными и находиться в свободном доступе.

«Нас часто спрашивают, как можно повысить шансы на победу. Каких-то волшебных секретов здесь нет. Главное — изначально отбирать только лучшие свои работы и по возможности подавать их сразу в две подходящие номинации (правила это позволяют). Далее стоит особое внимание уделить превью проектов — оно должно быть аккуратным, но запоминающимся, а также проследить, чтобы на протяжении конкурса у проектов не было каких-либо технических проблем», — поделилась Катерина Логвинова, директор по коммуникациям конкурса «Рейтинг Рунета».

Подробная информация и регистрация — на сайте.

Фото на обложке: leungchopan / Shutterstock