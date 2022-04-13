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Идет прием заявок на конкурс сайтов и приложений «Рейтинг Рунета-2022»

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

Принять участие в ежегодном конкурсе «Рейтинг Рунета-2022» могут основатели веб-студий и мобильные разработчики. Подать заявку можно до 3 июня 2022 года.

Идет прием заявок на конкурс сайтов и приложений «Рейтинг Рунета-2022»
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Конкурс проходит в три основных этапа:

  1. Народное голосование. По его итогам будут сформированы лонг-листы.
  2. Голосование экспертов. На основе оценок экспертов будут сформированы шорт-листы, а после — определены победители.
  3. Торжественная церемония награждения в Москве.

Главными критериями оценки проектов традиционно являются дизайн и юзабилити, а в номинациях, посвященных интернет-магазинам, еще и удобство совершения покупки. 

Ключевые правила конкурса: 

  • количество подаваемых одним участников проектов не ограничено;  
  • каждый проект можно подавать в одну или две подходящие номинации;
  • один и тот же проект может подавать только одна компания;
  • на время проведения конкурса подаваемые проекты должны быть актуальными и находиться в свободном доступе.

«Нас часто спрашивают, как можно повысить шансы на победу. Каких-то волшебных секретов здесь нет. Главное — изначально отбирать только лучшие свои работы и по возможности подавать их сразу в две подходящие номинации (правила это позволяют). Далее стоит особое внимание уделить превью проектов — оно должно быть аккуратным, но запоминающимся, а также проследить, чтобы на протяжении конкурса у проектов не было каких-либо технических проблем», — поделилась Катерина Логвинова, директор по коммуникациям конкурса «Рейтинг Рунета».

Подробная информация и регистрация — на сайте

Фото на обложке: leungchopan / Shutterstock

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