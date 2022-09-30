Россияне больше всего доверяют рекламе в виде отзывов на сайтах и советам от друзей — исследование

Больше всего россияне доверяют рекламе в видео отзывов на специализированных сайтах и маркетплейсах, а также советам от друзей, показало исследование. Меньше всего доверия вызывает блогерская реклама, в подкастах и на YouTube.
Почти половина участников исследования выразили готовность перейти на сайт продавца после изучения отзыва о товаре на маркетплейсе, каждый третий заявил, что его побудит к покупке положительная рекомендация от друзей в социальных сетях. Реклама в поисковиках вызывает доверие у 29% респондентов, в соцсетях – у 23%.
Самой раздражительной участники исследования назвали навязчивую рекламу (65%), объявления, которые нельзя закрыть (64%), а также повторяющуюся рекламу (49%). Излишняя громкость во время рекламы раздражает 43% респондентов.
26% опрошенных не раздражает реклама в социальных сетях, однако многие недовольны рекламной политикой соцсетей. Больше всего претензий у респондентов к соцсети «ВКонтакте» – свое недовольство ее политикой выразили 36% респондентов.
Исследование провели «Анкетолог» и Motive agency&production в сентябре 2022 года, в нем приняли участие 1,9 тысяч респондентов.
Фото на обложке: 13_Phunkod /
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