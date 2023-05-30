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Стоимость рекламного поста в новостных Telegram-каналах в 2022 году выросла до 56 тыс. рублей

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В 2022 году средняя стоимость рекламного поста в новостных Telegram-каналах выросла на 341% и достигла 55,9 тыс. рублей. Годом ранее она составляла 12,6 тыс. рублей. Об этом говорится в исследовании BeSeed, с результатами которого ознакомились «Ведомости».

Стоимость рекламного поста в новостных Telegram-каналах в 2022 году выросла до 56 тыс. рублей

В рамках исследования специалисты платформы сравнили цены на рекламу примерно у 350 Telegram-каналов: от маленьких блогов — менее 10 тыс. подписчиков до крупных — более 500 тыс. человек.

Среди каналов с аудиторией от 500 тыс. подписчиков в этом тематическом сегменте наибольший прирост цены рекламного поста, по оценке BeSeed, показали «Москвач» и Baza. В первом случае цена увеличилась на 72,8% примерно до 198 тыс. рублей, во втором – на 66,7% до 180 тыс. рублей.

У Mash в прошлом голу стоимость размещения рекламы выросла на 71% примерно до 600 тыс. рублей, отметил руководитель digital-агентства Social Mind (член АБА) Артур Карапетян. У каналов с меньшей аудиторией рост был более сильным, продолжает он: например, у «Лентача» (315 430 подписчиков) стоимость рекламы увеличилась на 240% до приблизительно 120 тыс. рублей.

Среди ключевых причин роста стоимости рекламы – увеличение аудитории мессенджера и рост интереса к актуальной информации после начала спецоперации на Украине, блокировки Facebook и Instagram (принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России).

В 2023 году цены на рекламу в Telegram продолжат расти, прогнозируют эксперты. По их оценкам, подъем может составить до 20% из-за продолжающегося роста спроса на размещения в мессенджере. На повышение стоимости повлияет и инфляция, отмечают специалисты.

Фото на обложке: wichayada suwanachun / Shutterstock

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