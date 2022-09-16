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YouTube планирует запустить рекламу в Shorts

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Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

YouTube планирует запустить рекламу в Shorts, тем самым предоставив создателям контента больше возможностей зарабатывать деньги на своем видеосервисе. Платформа надеется таким образом сохранить свою ведущую роль в медиасфере и получить преимущество перед основным конкурентом TikTok.

YouTube планирует запустить рекламу в Shorts

Компания, принадлежащая Google, намерена позволить любителям Shorts зарабатывать за счет партнерства с YouTube в рамках размещения рекламных роликов до и после пользовательского контента.

Компания, принадлежащая Google, намерена позволить любителям Shorts зарабатывать за счет партнерства с YouTube в рамках размещения рекламных роликов до и после пользовательского контента.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на два анонимных и не уполномоченных говорить от имени компании источника, а также на аудиозаписи с общего собрания персонала YouTube.

Пресс-секретарь YouTube отказалась от комментариев, но предполагается, что официальный анонс будет во вторник.

На аудио встречи слышно, как Амджад Ханиф, вице-президент по управлению продуктами YouTube говорит, что это будет «крупнейшее расширение, которое мы сделали за несколько лет, создавая новые способы для контент-мейкеров присоединиться к нашей партнерской программе».

Согласно старым правилам YouTube, создатели пользовательского контента зарабатывали на рекламе только в том случае, если аудитория смотрела не менее 4 тыс. часов их видео и у них было не менее тысячи подписчиков.

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Теперь YouTube готов показывать рекламу даже  Shorts без ограничений по времени.

По словам одного из источников, компания планирует выплачивать блогерам 45% от рекламных доходов (это меньше, чем текущие 55% для длинных видео).

Предполагается, что эта мера нужна в том числе для конкуренции с TikTok, в ответ на стремительный рост которого YouTube в 2020 году и запустил Shorts. 

«Выплаты действительно помогут пользователям понять, почему именно YouTube – это место, где можно начать свою карьеру блогера, работающего в коротких форматах», — говорит господин Ханиф в аудиозаписи встречи. 

Он также добавил, что YouTube позволит создателям использовать популярные песни в коротких и длинных видеороликах, что сделает контент более похожим на TikTok. 

Фото на обложке: Christian Wiediger / Unsplash

 

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