Рекомендательные сервисы соцсетей и маркетплейсов предложили отключать по желанию пользователей

Рекомендательные сервисы в соцсетях, новостных агрегаторах, онлайн-кинотеатрах и маркетплейсах предложили подвергать независимому аудиту и отключать по желанию пользователей.

Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на инициативу комиссии по правовому регулированию цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России. Юристы заявили о необходимости обозначить границы для регулирования через аудиторные показатели, а также ввести понятия «рекомендательный сервис» и «оператор рекомендательного сервиса» в закон «Об информации».

Регулирование предлагается для площадок с аудиторией более 100 тысяч пользователей в сутки и для тех, где обрабатываются данные более чем 500 тысяч россиян за сутки.

Также представители Ассоциации считают, что необходимо разрешить пользователям отключать рекомендательные алгоритмы с сохранением доступности самого сервиса. Такую инициативу юристы объясняют тем, что подобные сервисы могут создать аномальный интерес к товарам или повлиять на общественное мнение.

Предложения были направлены в в Госдуму и Совет федерации, в частности, главе Минцифры Максуту Шадаеву, главе комитета по информполитике Госдумы Александру Хинштейну и зампреду комитета по законодательству и госстроительству Совфеда Ирине Рукавишниковой, уточняет «Ъ».

Любое вмешательство в рекомендательные алгоритмы приведет к тому, что пользователь получит менее качественный контент, приводит издание мнение руководителя корпоративных коммуникаций Mail.ru Group Сергея Лучина. Представители Google и «Яндекса» отказались от комментариев.

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Фото: mrmohock / Shutterstock