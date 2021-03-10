Sber500 поставил «рекорд единовременного обучения стартапов на российском рынке»

Третья волна обучения в международном акселераторе IT-стартапов Sber500 от «Сбера» и венчурной компании 500 Startups стартовала с рекордными показателями, заявила руководитель акселератора Наталья Магидей на своей странице в Facebook.

Организаторы Sber500 получили 1800 заявок, что в 3 раза больше предыдущих волн акселератора, из них 567 были приглашены в образовательный буткэмп. Это и стало рекордом единовременного обучения стартапов на российском рынке, уточнила Наталья Магидей. Далее 25 лучших проектов были отобраны голосованием более, чем восьмидесяти бизнес-юнитов, партнеров-корпораций и фондов.

Среди них сервис, который с помощью ИИ обрабатывает, анализирует и распознает любые печатные и электронные документы, сеть digital-рюкзаков с экраном для показа актуальной рекламы в нужное время, соцсеть с ИИ для пациентов и врачей, генератор агентских и партнерских продаж, объединяющий в себе весь цикл работы с партнерами и агентами от онбординга до выплаты вознаграждения и налогов за агента, и другие интересные проекты команд стартапов.

Теперь 25 стартапов пройдут путь до демо-дня, который запланирован на конец апреля 2021 года. На нем финалисты представят свои проекты 500+ представителям крупнейших корпораций и фондов, в том числе Fort Ross Seed Fund. Причем условия сделки будут обсуждаться с каждым участником индивидуально, подчеркнула Наталья Магидей в интервью RB.ru накануне старта отбора в Sber500.