Разработчик игры PUBG собирается провести рекордное для Южной Кореи IPO

Разработчик популярного онлайн-шутера PlayerUnknown's Battlegrounds – южнокорейская Krafton, заявила о планах провести IPO и привлечь $5 млрд, пишет Financial Times со ссылкой на документ, полученные от самой компании. В случае успеха, это размещение станет рекордным для Южной Кореи.

Листинг состоится 22 июля, цену размещения планируют объявить 9 августа. Если IPO пройдет по верхней границе ценового диапазона, то капитализация Krafton составит $25 млрд. При этом значительная часть акций – 13,2%, останется у крупнейшего инвестора Krafton – китайской инвесткомпании Tencent, пишет Financial Times.

В ходе IPO разработчик планирует продать 10 млн акций по цене от 458 тысяч вон ($410) до 557 000 вон ($498) за штуку.

В случае успеха размещение Krafton станет рекордным после проведенного в 2010 году IPO компанией Samsung Life Insurance, в ходе которого она привлекла $4,4 млрд.

Операционная прибыль Krafton по итогам 2020 года выросла более чем вдвое и составила $692,5 млн.

PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG), выпущенная в 2017 году – одна из самых популярных компьютерных игр в истории, неоднократно побеждавшая и занимавшая места на самых престижных конкурсах и премиях. Продано 75 млн копий игры для ПК и консолей, у мобильной версии PUBG более 1 млрд загрузок.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!