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Россияне в июле взяли рекордный в истории объем кредитов

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Россияне в июле взяли рекордный за всю историю объем кредитов. В деньгах он составил 1,53 трлн рублей. Показатель по автокредитованию вырос больше других – на 186% год к году. С 1 сентября ЦБ ужесточает политику для банков – выдавать кредиты им станет дороже.

Россияне в июле взяли рекордный в истории объем кредитов

Объем выдачи кредитов российскими банками в июле составил рекордные 1,53 трлн рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные аналитиков Frank RG.

Кредитование в России бьет рекорд второй месяц подряд. В июне было выдано кредитов на 1,47 трлн рублей. В июле рост месяц к месяцу составил 4%, год к году – 54%.

Больше других вырос сегмент автокредитования. Объем выданных займов составил 165 млрд рублей, увеличившись месяц к месяцу на 30% и год к году на 186%.

Банк России с 1 сентября повысит для банков коэффициенты по выдаче необеспеченных потребительских кредитов. На данный момент надбавки действуют только для самых рискованных кредитов.

Фото на обложке: Chernika 888 / Shutterstock

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