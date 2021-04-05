Курс Ethereum обновил исторический максимум

За минувшие выходные курс второй по популярности криптовалюты в мире Ethereum закрепился на уровне выше $2 тысяч, достигнув 3 апреля исторического максимума - $2146 за один эфир.

Согласно данным торговой площадки CoinMarketCap.com, за последнюю неделю рост курса Ethereum составил около 20%, что выше показателей роста самой популярной в мире криптовалюты Bitcoin (5%). Объём рыночной капитализации эфира также установил рекорд, превысив отметку в $235 млн.

По мнению экспертов, рост курса Ethereum связан с несколькими факторами. Прежде всего, это заявление платёжной системы Visa о запуске собственной системы для покупки криптовалют: ещё 29 марта Visa сообщила о проведении первой транзакции в стейблкоине USDC с использованием блокчейна Ethereum.

Также росту интереса к эфиру способствуют общие позитивные факторы на крипторынке, в их числе: мягкая монетарная политика ФРС США, выход на NASDAQ криптовалютной биржи Coinbase Global, а также недавнее заявление миллиардера Марка Кьюбана, что его криптовалютный инвестпортфель на 30% состоит из эфира.

Как заявил газете «Коммерсант» глава отдела анализа данных CEX.IO Юрий Мазур, в настоящий момент эфир «навёрстывает упущенное» — поскольку биткойн обрёл прочное положение на крипторынке, инвесторы начинают рассматривать Ethereum как недооценённый актив, и среди альткоинов, которые могут быть интересны для потенциальных вложений, именно эфир стоит на первом месте.

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Фото: Violka08 / Depositphotos