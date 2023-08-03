«Рексофт» купила российскую «дочку» EPAM Systems

Группа «Рексофт», специализирующаяся на разработке ПО, приобрела 100% компании RNT Group — правообладателя ООО «ЭПАМ Систэмз», дочерней компании EPAM Systems Inc. в РФ. Об этом сообщили в пресс-службе«Рексофт».

Весной 2022 года после начала боевых действий в Украине ЕРАМ приняла решение о выходе из РФ. Объявленная сделка получила одобрение государственных регуляторов России и США. Продажа была завершена в августе 2023 года, говорится в сообщении «Рексофт». Условия сделки не содержат опцион на обратный выкуп.

Предполагается, что основные процессы по объединению займут около года. Общий штат сотрудников превысит 1,5 тыс. человек.

EPAM была основана выходцем из Беларуси Аркадием Добкиным. В 2006 году компания поглотила российскую Vested Development, которая выступала её конкурентом. В 2012 году EPAM провела IPO на Нью-Йоркской бирже.

«Рексофт» основана в 1991 году. Весной прошлого года её сооснователь Александр Егоров продал 40% компании холдингу «Интеррос» Владимира Потанина.

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