Российских предпринимателей освободили от проверок надзорных органов в нерабочие дни

Контрольно-надзорные органы не смогут проводить проверки бизнеса в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021 года, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

На случай проверок Минэконоразвития разработало для предпринимателей инструкцию, передает ТАСС.

«Вам надо зафиксировать факт прихода инспекторов. Жалобу направить в Генпрокуратуру и Минэкономразвития России. Так как орган контроля должен осуществлять мероприятия с учетом графика работы контролируемых лиц», — поясняется в инструкции.

Речь идет о случае, когда «компания не работает в принципе в связи с ограничениями».

Если предприятие работает дистанционно, сотрудники отсутствуют в офисе, то орган контроля может провести только документарную проверку. То есть «без личного контакта с контролерами», уточняется в инструкции.

Если проверка не была проведена в период нерабочих дней, орган контроля вправе провести (завершить) ее в первый рабочий день. В этом случае проверка продолжается только 1 день вместо первоначально запланированных 10 дней.

Когда информация о проверке отсутствует в Едином реестре контрольных мероприятий, то ее проводить нельзя ни при каких условиях, подчеркнули в Минэкономразвития.

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