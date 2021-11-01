Российских предпринимателей освободили от проверок надзорных органов в нерабочие дни

Контрольно-надзорные органы не смогут проводить проверки бизнеса в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021 года, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.
На случай проверок Минэконоразвития разработало для предпринимателей инструкцию, передает ТАСС.
«Вам надо зафиксировать факт прихода инспекторов. Жалобу направить в Генпрокуратуру и Минэкономразвития России. Так как орган контроля должен осуществлять мероприятия с учетом графика работы контролируемых лиц», — поясняется в инструкции.
Речь идет о случае, когда «компания не работает в принципе в связи с ограничениями».
Если предприятие работает дистанционно, сотрудники отсутствуют в офисе, то орган контроля может провести только документарную проверку. То есть «без личного контакта с контролерами», уточняется в инструкции.
Если проверка не была проведена в период нерабочих дней, орган контроля вправе провести (завершить) ее в первый рабочий день. В этом случае проверка продолжается только 1 день вместо первоначально запланированных 10 дней.
Когда информация о проверке отсутствует в Едином реестре контрольных мероприятий, то ее проводить нельзя ни при каких условиях, подчеркнули в Минэкономразвития.
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Фото на обложке: Pressmaster /
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