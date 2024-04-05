41% россиян готовы сменить регион проживания ради открытия бизнеса — исследование

41% россиян готовы сменить регион проживания ради открытия бизнеса, показало исследование. Более половины респондентов самым привлекательным для этих целей регионом назвали Москву, треть – Петербург, значительная часть отметила Краснодарский край.
Почти половина россиян выразили готовность к переезду в другой регион ради открытия или масштабирования собственного бизнеса. Об этом говорится в результатах исследования «Деловой среды» и сервиса «Работа.ру».
62% респондентов назвали Москву и Московскую область самыми привлекательными регионами для развития бизнеса, 32% посчитали таковыми Петербург и Ленинградскую область, 24% – Краснодарский край.
Ключевым препятствием для запуска бизнеса большинство респондентов (72%) назвали нехватку стартового капитала, 37% отметили нехватку опыта и знаний, 35% посетовали на отсутствие нужных связей и знакомств.
Исследование проводилось по результатам опроса 3,6 тыс. респондентов из всех регионов России.
Фото на обложке: LightField Studios /
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