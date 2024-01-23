Большинство уехавших из РФ в 2022 году граждан уволилось из российских компаний

Две трети российских граждан, покинувших страну после февраля 2022 году, уволились из отечественных компаний. При этом многие релоканты сохраняют связь с родиной в том или ином виде, а 90% следят за российской политикой. Такие данные следуют из опроса OutRush, которые приводит «Коммерсантъ».

OutRush опросил более 10 тыс. человек. По данным компании, летом 2023 года число эмигрантов, продолжающих работать в российских организациях, уменьшилось до 13%. Ранее эта цифра составляла 43%. В сентябре 2022 года было 17% таких работников.

По данным OutRush, в сентябре 2022 года (в этом месяце в России объявили частичную мобилизацию) доходы релокантов сильно сократились. Они не восстановились по сей день, говорят эксперты.

Самые обеспеченные российские граждане за рубежом наблюдают продолжающееся снижение доходов, у самых бедных уровень заработка стабилизировался.

Аналитики также спросили уехавших граждан о том, как они ощущают свою идентичность. Большинство респондентов (53%) назвали себя частью зарубежного сообщества россиян. Еще 31% заявили, что относятся к гражданам мира.

Четверть (25%) опрошенных считают себя частью семьи и близкого круга, 21% заявил, что они — часть «России будущего». 20% респондентов причисляют себя к европейцам, 18% считают себя частью страны пребывания, 14% — все еще частью России в целом.

15% релокантов пожаловались на ощущение изоляции. Примерно половина всех опрошенных учит язык страны пребывания.

При этом 90% уехавших в последние два года россиян продолжают следить за общественно-политической ситуацией в стране.

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