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Большинство уехавших из РФ в 2022 году граждан уволилось из российских компаний

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Две трети российских граждан, покинувших страну после февраля 2022 году, уволились из отечественных компаний. При этом многие релоканты сохраняют связь с родиной в том или ином виде, а 90% следят за российской политикой. Такие данные следуют из опроса OutRush, которые приводит «Коммерсантъ».

Большинство уехавших из РФ в 2022 году граждан уволилось из российских компаний

OutRush опросил более 10 тыс. человек. По данным компании, летом 2023 года число эмигрантов, продолжающих работать в российских организациях, уменьшилось до 13%. Ранее эта цифра составляла 43%. В сентябре 2022 года было 17% таких работников.

По данным OutRush, в сентябре 2022 года (в этом месяце в России объявили частичную мобилизацию) доходы релокантов сильно сократились. Они не восстановились по сей день, говорят эксперты.

Самые обеспеченные российские граждане за рубежом наблюдают продолжающееся снижение доходов, у самых бедных уровень заработка стабилизировался.

Аналитики также спросили уехавших граждан о том, как они ощущают свою идентичность. Большинство респондентов (53%) назвали себя частью зарубежного сообщества россиян. Еще 31% заявили, что относятся к гражданам мира.

Четверть (25%) опрошенных считают себя частью семьи и близкого круга, 21% заявил, что они — часть «России будущего». 20% респондентов причисляют себя к европейцам, 18% считают себя частью страны пребывания, 14% — все еще частью России в целом.

15% релокантов пожаловались на ощущение изоляции. Примерно половина всех опрошенных учит язык страны пребывания.

При этом 90% уехавших в последние два года россиян продолжают следить за общественно-политической ситуацией в стране.

Фото на обложке: M-Production / Shutterstock

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