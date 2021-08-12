Большинство россиян готовы переехать в другой город ради высокой зарплаты — исследование

Большая часть россиян (82%) готовы к переезду в другой город, если там они смогут зарабатывать больше. Высокой жители России считают зарплату в 120-130 тысяч рублей в месяц. Об этом говорится в исследовании «Работы.ру», с которым ознакомился RB.

По мнению 61% респондентов, самую высокую зарплату можно получать в Москве. Санкт-Петербург назвали 12% опрошенных. Еще по 2% досталось Владивостоку, Краснодару и Сочи. По 1% опрошенных назвали Екатеринбург, Казань, Калининград, Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, Новосибирск, Ростов-на-Дону и Хабаровск.

Среди работников сферы IT и телекома участники опроса хотели бы получать в среднем 146,3 тысячи рублей в месяц. Зарплатные ожидания строителей чуть ниже – 141,7 тысячи рублей в месяц. Соискатели в сфере маркетинга, рекламы и PR рассчитывают на заработок 132 тысячи рублей в месяц.

В таких областях, как медицина, банки, финансы, инвестиции, дизайн и творчество, транспорт и логистика, производство и промышленность респонденты указали суммы в диапазоне от 120 тысяч до 130 тысяч рублей в месяц. Наименьшие зарплатные ожидания в сфере образования (117,4), общепита (105,4), ритейла (102,8) и охраны (90,5).

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