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Принципал Runa Capital и партнеры создали HR-сервис для помощи в релокации и поиске работы в Европе

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Группа предпринимателей и представителей венчурного рынка создали HR-сервис для помощи в поиске работы в Европе с релокацией. Специалисты из сферы технологий могут разместить свое резюме, которое увидят заинтересованные в новых сотрудниках компании из Европы, Великобритании и США.

Принципал Runa Capital и партнеры создали HR-сервис для помощи в релокации и поиске работы в Европе

О запуске сервиса Global Tech Talent Pool принципал Runa Capital Константин Виноградов рассказал на своей странице в Facebook. Global Tech Talent Pool – это форма помощи гражданам России, Белоруссии и Украины в релокации с дальнейшим трудоустройством в странах Евросоюза или Великобритании.

Специалисты разных отраслей, в основном связанных с IT, могут заполнить анкету, в которой укажут релевантный опыт работы, уровень знания иностранного языка. Эта анкета попадет в базу кандидатов, которая будет доступна рекрутерам и менеджерам компаний за рубежом.

«Доступ к базе не предоставляется российским компаниям или людям, которые на наш взгляд могут быть связаны с российским государством», – уточнил Константин Виноградов.

По словам Виноградова, к базе уже подключились свыше 30 компаний.

Заполнить анкету и оставить свою резюме в базе можно по ссылке.

Фото на обложке: r.classen / Shutterstock

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