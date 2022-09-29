С какими IT-профессиями легче всего переехать в другую страну: список

Эксперты онлайн-школы Rebotica составили список самых популярных в мире IT-профессий. С ними будет легче найти работу в другой стране, если вы собрались переезжать.
Рейтинг подготовили российские и индийские методологи школы Rebotica на основе данных рекрутеров об актуальных и высокооплачиваемых навыках IT-специалистов.
Список самых востребованных в мире IT-профессий выглядит так:
- менеджер по разработке программного обеспечения;
- разработчик мобильных приложений;
- менеджер по безопасности информационных систем;
- менеджер по базам данных;
- аналитик по безопасности данных;
- менеджер по продуктам;
- инженер по искусственному интеллекту;
- Full-Stack разработчик;
- облачный архитектор;
- DevOps-инженер;
- Blockchain-инженер;
- архитектор программного обеспечения;
- инженер больших данных;
- архитектор решений в области интернета вещей (IoT);
- дата-сайентист.
По данным школы, IT-специалист на ведущей должности в крупной компании может претендовать на доход от $150 до $170 тысяч в месяц.
Фото на обложке: Gorodenkoff /
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