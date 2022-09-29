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С какими IT-профессиями легче всего переехать в другую страну: список

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Эксперты онлайн-школы Rebotica составили список самых популярных в мире IT-профессий. С ними будет легче найти работу в другой стране, если вы собрались переезжать.

С какими IT-профессиями легче всего переехать в другую страну: список

Рейтинг подготовили российские и индийские методологи школы Rebotica на основе данных рекрутеров об актуальных и высокооплачиваемых навыках IT-специалистов.

Список самых востребованных в мире IT-профессий выглядит так:

  • менеджер по разработке программного обеспечения;
  • разработчик мобильных приложений;
  • менеджер по безопасности информационных систем;
  • менеджер по базам данных;
  • аналитик по безопасности данных;
  • менеджер по продуктам;
  • инженер по искусственному интеллекту;
  • Full-Stack разработчик;
  • облачный архитектор;
  • DevOps-инженер;
  • Blockchain-инженер;
  • архитектор программного обеспечения;
  • инженер больших данных;
  • архитектор решений в области интернета вещей (IoT);
  • дата-сайентист.

По данным школы, IT-специалист на ведущей должности в крупной компании может претендовать на доход от $150 до $170 тысяч в месяц.

Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock

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