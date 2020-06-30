Зарубежные компании предлагают российским специалистам зарплату до 775 тысяч рублей — исследование

Рекрутинговый портал HeadHunter по просьбе Rusbase изучил, компании из каких стран чаще всего предлагают переезд российским специалистам. В выборку вошли вакансии за 2019 и 2020 годы.

В какие страны чаще всего предлагают переехать российским специалистам:

Кипр — 48,3%;

Канада — 21,3%;

Германия — 6,3%;

Китай — 4,4%;

Польша — 4,3%;

США — 4,0%;

Турция — 3,3%.

В этом году больше всего вакансий с возможностью релокации компании разместили в мае и июне — по 40 предложений. В прошлом году больше всего предложений с возможностью переехать было в августе — 158 вакансий.

Чаще всего переезд в другую страну предлагают IT-специалистам: в прошлом году было 332 таких вакансии, с начала 2020 года — 80 вакансий. Еще работодатели предлагают релокацию рабочему персоналу, а также специалистам из отраслей: производство и сельское хозяйство, строительство и недвижимость, медицина, маркетинг и реклама.

Минимальная зарплата для вакансий с возможностью переезда в прошлом году составляла 40 тысяч рублей, максимальная — 500 тысяч рублей (в пересчете по текущему курсу).

Минимальная зарплата для вакансий с возможностью релокации в 2020 году составила 77,8 тысячи рублей, максимальная — 775 тысяч рублей.

Напомним, ранее HeadHunter составил топ вакансий для IT-специалистов с возможностью пройти обучение.

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