Зарубежные компании предлагают российским специалистам зарплату до 775 тысяч рублей — исследование
Рекрутинговый портал HeadHunter по просьбе Rusbase изучил, компании из каких стран чаще всего предлагают переезд российским специалистам. В выборку вошли вакансии за 2019 и 2020 годы.
В какие страны чаще всего предлагают переехать российским специалистам:
- Кипр — 48,3%;
- Канада — 21,3%;
- Германия — 6,3%;
- Китай — 4,4%;
- Польша — 4,3%;
- США — 4,0%;
- Турция — 3,3%.
В этом году больше всего вакансий с возможностью релокации компании разместили в мае и июне — по 40 предложений. В прошлом году больше всего предложений с возможностью переехать было в августе — 158 вакансий.
Чаще всего переезд в другую страну предлагают IT-специалистам: в прошлом году было 332 таких вакансии, с начала 2020 года — 80 вакансий. Еще работодатели предлагают релокацию рабочему персоналу, а также специалистам из отраслей: производство и сельское хозяйство, строительство и недвижимость, медицина, маркетинг и реклама.
Минимальная зарплата для вакансий с возможностью переезда в прошлом году составляла 40 тысяч рублей, максимальная — 500 тысяч рублей (в пересчете по текущему курсу).
Минимальная зарплата для вакансий с возможностью релокации в 2020 году составила 77,8 тысячи рублей, максимальная — 775 тысяч рублей.
Напомним, ранее HeadHunter составил топ вакансий для IT-специалистов с возможностью пройти обучение.
Фото: atsurkan / Shutterstock
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