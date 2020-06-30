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Зарубежные компании предлагают российским специалистам зарплату до 775 тысяч рублей — исследование

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Рекрутинговый портал HeadHunter по просьбе Rusbase изучил, компании из каких стран чаще всего предлагают переезд российским специалистам. В выборку вошли вакансии за 2019 и 2020 годы. 

Зарубежные компании предлагают российским специалистам зарплату до 775 тысяч рублей — исследование

В какие страны чаще всего предлагают переехать российским специалистам: 

  • Кипр — 48,3%;
  • Канада — 21,3%;
  • Германия — 6,3%;
  • Китай — 4,4%;
  • Польша — 4,3%;
  • США — 4,0%;
  • Турция — 3,3%.

В этом году больше всего вакансий с возможностью релокации компании разместили в мае и июне — по 40 предложений. В прошлом году больше всего предложений с возможностью переехать было в августе — 158 вакансий. 

Чаще всего переезд в другую страну предлагают IT-специалистам: в прошлом году было 332 таких вакансии, с начала 2020 года — 80 вакансий. Еще работодатели предлагают релокацию рабочему персоналу, а также специалистам из отраслей: производство и сельское хозяйство, строительство и недвижимость, медицина, маркетинг и реклама. 

Минимальная зарплата для вакансий с возможностью переезда в прошлом году составляла 40 тысяч рублей, максимальная — 500 тысяч рублей (в пересчете по текущему курсу).

Минимальная зарплата для вакансий с возможностью релокации в 2020 году составила 77,8 тысячи рублей, максимальная — 775 тысяч рублей. 

Напомним, ранее HeadHunter составил топ вакансий для IT-специалистов с возможностью пройти обучение. 

Фото: atsurkan / Shutterstock

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