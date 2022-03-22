RB.RU ищет компании и сервисы, которые помогают организовать релокацию из России в США, страны Европейского союза, Латинской Америки, Азии и другие.

Итогом работы над проектом станет интерактивный гид как для юридических, так и для физических лиц, ориентированных на переезд.

RB.RU собирает проекты для добавления на карту Relocation Map