Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

RB.RU собирает проекты для добавления на карту Relocation Map

Новости
Елена Черкас
Елена Черкас

Глава отдела интервью и лонгридов

Елена Черкас

RB.RU ищет компании и сервисы, которые помогают организовать релокацию из России в США, страны Европейского союза, Латинской Америки, Азии и другие. 

Итогом работы над проектом станет интерактивный гид как для юридических, так и для физических лиц, ориентированных на переезд.

RB.RU собирает проекты для добавления на карту Relocation Map

Заявки принимаем до 25 марта включительно.

Если ваша компания прямо или косвенно упрощает релокацию, заполните Google-форму по ссылке.

Прежде всего нас интересуют команды, которые помогают решить вопросы, связанные с

  • документами и налогами;
  • финансами;
  • визами;
  • адаптацией и интеграцией в коммьюнити;
  • поиском работы;
  • продажами и маркетингом;
  • и другие.  

 

Посмотреть, как выглядят наши интерактивные карты EdTech, TravelTech, AI, FoodTech, AgroTech и других технологичных рынков, можно здесь

 Обложка: Unsplash

Российский аналог Trello и Jira — управляй проектом без сбоев. Подробнее по ссылке

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Карта российского рынка Fintech
  2. 2 Карта TravelTech-рынка России
  3. 3 GreenTech – карта российского рынка
  4. 4 Карта российского рынка ИИ
  5. 5 AgroTech — карта российского рынка
EventyOn
Бесплатный вебинар для HR-специалистов и предпринимателей
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

22 марта 2022

Protek Pitch Day

25 марта 2022

Программа поддержки технологий производства и эксплуатации умных дверей и замков FerroniTech

25 марта 2022

IT_ONE Cup

Все ВОЗМОЖНОСТИ