RB.RU собирает проекты для добавления на карту Relocation Map

RB.RU ищет компании и сервисы, которые помогают организовать релокацию из России в США, страны Европейского союза, Латинской Америки, Азии и другие.
Итогом работы над проектом станет интерактивный гид как для юридических, так и для физических лиц, ориентированных на переезд.
Заявки принимаем до 25 марта включительно.
Если ваша компания прямо или косвенно упрощает релокацию, заполните Google-форму по ссылке.
Прежде всего нас интересуют команды, которые помогают решить вопросы, связанные с
- документами и налогами;
- финансами;
- визами;
- адаптацией и интеграцией в коммьюнити;
- поиском работы;
- продажами и маркетингом;
- и другие.
Посмотреть, как выглядят наши интерактивные карты EdTech, TravelTech, AI, FoodTech, AgroTech и других технологичных рынков, можно здесь
Обложка: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
ВОЗМОЖНОСТИ
22 марта 2022
25 марта 2022
25 марта 2022