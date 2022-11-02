«Тинькофф» рекомендовал уехавшим из России сотрудникам обосноваться в Армении, Казахстане и Беларуси

«Тинькофф» рекомендовал уезжающим и уже уехавшим из России сотрудникам обосноваться в Армении, Казахстане или Белоруссии. В этих странах у банка есть офисы – есть вероятность, что удаленным сотрудникам «отрубят доступ» к данным из стран, где офисов нет.

О рекомендации банка «Тинькофф» своим сотрудникам при желании уехать из России выбирать в качестве страны для релокации Армению, Белоруссию или Казахстан пишет Frank Media со ссылкой на близкие к банку источники.

«Устно было сказано, что с декабря отрубят доступ к чувствительным данным отовсюду, и он будет только из офисов», – рассказал собеседник изданию.

Центры разработки «Тиьнкофф» есть в городах России, Минске, Ереване и Алмате, но, по словам источника издания, переезжать рекомендовали именно в три ранее названных страны. Другой собеседник рассказал изданию, что им рекомендовали уезжать в те страны, где у «Тинькофф» есть центры разработки.

В самом банке «Тинькофф» не стали комментировать изданию рекомендации по релокации и возможность ограничения доступа к данным удаленным сотрудникам.

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