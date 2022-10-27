Польская студия CD Projekt RED выпустит ремейк первого «Ведьмака». Игру перестроят на движок Unreal Engine 5 от Epic Games. Рабочее название проекта – Canis Majoris.

Анонс ремейка первой из трех игр франшизы «Ведьмак» польская студия видеоигр анонсировала на своей странице в Twitter. Подробностями проекта компания поделится «нескоро».

В компании отметили, что игра пока находится на ранней стадии разработки. Рабочее название проекта – Canis Majoris. Первого «Ведьмака» перестроят на игровой движок Unreal Engine, разработанный Epic Games.

Всего во вселенной «Ведьмака» три игры. Первая вышла в 2007 году. Ранее CD Projekt RED анонсировала четвертую часть франшизы.

В марте CD Projekt RED и многие другие студии приостановили продажи своих игр в России.

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