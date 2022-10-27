Польская студия CD Projekt RED выпустит ремейк первого «Ведьмака». Игру перестроят на движок Unreal Engine 5 от Epic Games. Рабочее название проекта – Canis Majoris.
Анонс ремейка первой из трех игр франшизы «Ведьмак» польская студия видеоигр анонсировала на своей странице в Twitter. Подробностями проекта компания поделится «нескоро».
В компании отметили, что игра пока находится на ранней стадии разработки. Рабочее название проекта – Canis Majoris. Первого «Ведьмака» перестроят на игровой движок Unreal Engine, разработанный Epic Games.
Всего во вселенной «Ведьмака» три игры. Первая вышла в 2007 году. Ранее CD Projekt RED анонсировала четвертую часть франшизы.
В марте CD Projekt RED и многие другие студии приостановили продажи своих игр в России.
Фото на обложке: Robson90 /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Эпический конфликт: как спор Epic Games с Apple может изменить игровую индустрию
- 2 Разработчиков и издателей игр могут обязать маркировать контент по возрасту
- 3 От банка для подростков до «зеленого» калькулятора: 10 ведущих стартапов Парижа
- 4 «Снижать ожидания по зарплатам, плюшкам и красивым офисам». Каким будет отечественный геймдев в ближайшие годы
- 5 «Я верю в Play2Earn»: что может дать новая модель криптомиру
ВОЗМОЖНОСТИ
28 октября 2022
30 октября 2022
30 октября 2022